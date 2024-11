Lançamento Notícia

Em novo livro, José Falero escancara facetas cruéis do machismo estrutural: "A coisa mais difícil que já escrevi"

Finalista do Prêmio Jabuti com "Os Supridores", autor lança "Vera" nesta terça-feira na livraria Baleia, em Porto Alegre. Na Feira, autógrafos serão no sábado

