"Precisamos redistribuir o trabalho doméstico", diz Bela Gil na Feira do Livro de Porto Alegre

Uma das principais vozes no Brasil quando o assunto é sobre as mulheres que exercem trabalho doméstico não remunerado, a apresentadora e chef de cozinha Bela Gil veio à Feira do Livro de Porto Alegre nesta quarta-feira (6) para tratar de um outro ponto dessa discussão: são elas as responsáveis por garantir que as famílias tenham uma alimentação saudável. O tema é amplamente discutido no livro Quem vai fazer essa comida? (Editora Elefante, 2023), que ela autografou nesta noite.