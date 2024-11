A literatura feita por mulheres têm conquistado cada vez mais espaço no mercado editorial e, consequentemente, na Feira do Livro de Porto Alegre, com o reconhecimento de histórias que perpassam diferentes realidades e vivências femininas. O tradicional encontro literário vem se consolidando como um importante espaço para reconhecer o trabalho de escritoras e poetisas, especialmente gaúchas.