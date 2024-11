66ª edição

Prêmio Jabuti 2024 anuncia lista de finalistas; quatro gaúchos estão na etapa final da premiação

Prêmios serão entregues no dia 19 de novembro, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Câmara Brasileira do Livro

05/11/2024 - 13h11min Atualizada em 05/11/2024 - 13h46min