Uma das sombras de Porto Alegre é o notório caso dos assassinatos cometidos por José Ramos e Catarina Palse, na famosa Rua do Arvoredo — hoje, Fernando Machado —, no Centro Histórico. A história misturada com lenda urbana, datada de 1863, continua fascinando e, agora, ganha um novo capítulo, totalmente ficcional, pela mente e mãos do escritor e roteirista castilhense Tailor Diniz: Os Canibais da Rua do Arvoredo (Lucens Editorial – 208 páginas.