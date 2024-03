Para marcar o aniversário de 252 anos da capital gaúcha, neste 26 de março, resolvi trocar os filmes pelos quadrinhos. E também trocar a cidade dos cartões-postais por lugares que costumam ficar à margem dos nossos olhares, trocar as figuras ilustres pelas pessoas comuns — personagens de Conversas em Porto Alegre, livro que Pablito Aguiar lançou no final de 2023 em edição independente (168 páginas, R$ 90, à venda no site pablitoaguiar.com.br).