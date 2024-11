Em 2016, em artigo veiculado na Zero Hora, o poeta, professor e crítico literário Ronald Augusto lançou um questionamento público à Câmara Rio-Grandense do Livro: "Quantos e quais escritores negros farão parte da 62ª Feira do Livro de Porto Alegre?". A pergunta remontava a uma cobrança coletiva, reiterada por dezenas de outros autores negros, para que o maior evento literário do Rio Grande do Sul fosse grandioso também em diversidade étnica.