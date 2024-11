Reunindo 421 longas-metragens da filmografia do Rio Grande do Sul, o Dicionário de Filmes Gaúchos – Longa-metragem 1911-2022 será lançado nesta terça-feira (5) às 18h, na Livraria Taverna, em Porto Alegre. O livro, que é organizado e editado pelo pesquisador Glênio Póvoas, também terá sessão de autógrafo na quarta (6), às 17h, na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre.