RS ganhou mais salas de cinema, mas perdeu quase 34% de público em relação ao pré-pandemia

Depois do período de pandemia e a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio último, entre outras adversidades, o mercado de exibição dá sinais de estabilidade no Estado. Entre 2019 (quando houve o último topo) e 2023 (o ano mais recente com dados consolidados), ocorreu uma redução de público de 33,76% nos cinemas gaúchos, conforme dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine). Por outro lado, houve um aumento no número de salas no mesmo período, e representantes do setor projetam que 2024 seja fechado com números mais expressivos.