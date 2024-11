Distribuir vales-livro aos estudantes de escolas públicas que visitam a Feira do Livro de Porto Alegre é uma das maiores ambições da Câmara Rio-grandense do Livro (CRL), que desde 1963 é responsável pela realização do evento. Com orçamento enxuto, a entidade só consegue pagar o transporte para que algumas instituições de ensino da Região Metropolitana possam ir à Praça da Alfândega. Neste ano, serão 250 turmas, abrangendo 10 mil alunos.