Autor de "O Quatrilho" e "O Caso do Martelo", José Clemente Pozenato teve livros adaptados para TV e cinema

Morto nesta segunda-feira (25), aos 86 anos, em Caxias do Sul, o escritor, tradutor e professor gaúcho José Clemente Pozenato deixa como legado uma notória contribuição para as artes no Rio Grande do Sul. É autor do romance que inspirou uma das produções mais prestigiadas do cinema brasileiro, O Quatrilho, livro publicado em 1985 e transformado em filme 10 anos depois pelo cineasta Fábio Barreto. O longa foi para Hollywood, tendo sido indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1996.