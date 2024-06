Envolvida com resgates e doações desde o início das enchentes no Rio Grande do Sul, a cantora Luísa Sonza anunciou, em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira (6), que vai doar duas casas para vizinhas que perderam tudo em Roca Sales. A gaúcha também organizou um festival que começa nesta sexta-feira (7), o Salve o Sul, para arrecadar fundos para o Estado.