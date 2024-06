O Festival Salve o Sul começou pouco depois das 20h20min desta sexta-feira (7), no Allianz Parque, em São Paulo, com Chitãozinho, Chororó, Leonardo, Zezé di Camargo e Luciano apresentando um show especial dos Amigos. Saudando o povo gaúcho, os sertanejos deram o pontapé inicial no evento, que terá 100% da renda dos ingressos revertida às vítimas da enchente, que, agora, começam uma etapa de reconstrução no Estado.