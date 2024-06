Por volta das 14h30min deste domingo (9), de chiripá, chapéu e lenço atado a meia espalda, Luísa Sonza abriu o segundo dia do festival Salve o Sul, cuja renda será revertida para a recuperação do Estado. Com lágrimas nos olhos, a gaúcha de Tuparendi puxou os primeiros versos de Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, de Leonardo, e foi acompanhada por artistas nativistas como Neto Fagundes, Cristiano Quevedo, João Luiz Côrrea, Elton Saldanha, César Oliveira & Rogério Melo e Guri de Uruguaiana.