O Festival Salve o Sul continua neste domingo (9), no Allianz Parque, em São Paulo. Encabeçado pela cantora Luísa Sonza em parceria com o DJ Pedro Sampaio, o projeto reunirá mais de 30 artistas nacionais em uma atmosfera de solidariedade ao Rio Grande do Sul. O evento contará com transmissão no Multishow, BIS, Globoplay e também na RBS TV.