Milhares de pessoas se reuniram no Allianz Parque, em São Paulo, para acompanhar o segundo dia do festival Salve o Sul, realizado neste domingo (9) com shows de dezenas de artistas ao longo de oito horas de música. A renda obtida por meio da venda dos ingressos será destinada à recuperação do Rio Grande do Sul após a tragédia climática. Durante o evento, o público também foi convidado a contribuir através da plataforma Para Quem Doar.