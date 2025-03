Quais foram as 10 músicas mais tocadas em shows de Porto Alegre em 2024? Confira a lista

Belchior, Elis Regina e Bebeto Alves estão entre os nomes citados na lista. Luiz A. Vaz / Juarez Fonseca / Robinson Estrásulas / Agência RBS

Um levantamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) ranqueou as músicas mais tocadas em shows realizados na cidade de Porto Alegre durante o ano de 2024. A lista foi divulgada nesta quarta-feira (26), dia que a capital do Rio Grande do Sul completa 253 anos.

A MPB domina a lista e mostra a força da música brasileira no cenário cultural da capital. O primeiro lugar ficou com Como Nossos Pais, clássico de Belchior lançado no álbum Alucinação, em 1976, mas que foi eternizado na voz da cantora porto-alegrense Elis Regina.

A gaúcha é a artista que mais aparece na lista: ela também interpreta outras quatro músicas ranqueadas. Entretanto, nenhuma música da lista foi composta por gaúchos.

Na sequência, aparecem A Voz do Morro, samba de Zé Keti, lançado em 1955 e gravado por Jorge Goulart. A canção fez sucesso na trilha do filme Rio 40 graus.

Fechando o pódio, em terceiro lugar vem Águas de Março, composta por Tom Jobim e interpretada por ele e Elis Regina. A música faz parte do icônico álbum da dupla, Elis & Tom, que inclusive já integrou a lista de leituras obrigatórias para o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Outras canções marcantes completam a lista, como O Bêbado e a Equilibrista, composta por João Bosco e Aldir Blanc, e, mais uma vez, interpretada por Elis; Madalena, de Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza; e Fé Cega, Faca Amolada, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, interpretada por Milton e Beto Guedes.

Em décimo lugar, Arrastão, com letra de Vinicius de Moraes e música de Edu Lobo, que foi composta em 1965 e venceu o 1º Festival da Música Popular Brasileira da TV Excelsior na voz dela: Elis Regina.

O ranking contempla outros grandes nomes da música brasileira como Vinicius de Moraes, Edu Lobo, Cartola e Gonzaguinha.

Arrecadação

O Ecad é um sistema brasileiro de gestão coletiva e é composto por sete associações de música que atuam de forma conjunta para que o trabalho dos compositores seja reconhecido e valorizado por meio do pagamento do direito autoral.

Além de traçar esse panorama musical, o estudo do Ecad também destaca o papel da cidade na arrecadação de direitos autorais de execução pública de música. Porto Alegre é o município que mais arrecadou no Rio Grande do Sul, com 38% de participação em todo valor recolhido no Estado em 2024. O segmento de shows e eventos liderou com folga, sendo responsável por mais de 44% dessa arrecadação.

No Estado como um todo, foram arrecadados mais de R$ 52 milhões, o que garante ao Rio Grande do Sul a quinta colocação entre os maiores arrecadadores do país.

Os valores recolhidos pelo Ecad são repassados às associações de música que representam compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos, assegurando o pagamento de direitos autorais pela execução pública das obras.

As 10 músicas mais tocadas em shows em Porto Alegre em 2024:

Como Nossos Pais – Belchior (interpretada por Elis Regina) A Voz do Morro – Zé Keti Águas de Março – Tom Jobim (interpretada por Tom e Elis Regina) O Bêbado e a Equilibrista – Joao Bosco e Aldir Blanc (interpretada por Elis Regina) Madalena – Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza (interpretada por Elis Regina) Fé Cega, Faca Amolada – Ronaldo Bastos e Milton Nascimento O Trem Azul – Ronaldo Bastos e Lô Borges (interpretada por Bebeto Alves) Aprendendo a Jogar – Guilherme Arantes As Aparências Enganam – Sergio Natureza e Tunai Arrastão – Vinicius De Moraes e Edu Lobo (interpretada por Elis Regina)

