Bombacha? Confere. Lenço? Sim. Bota? Duas. Chapéu? Na cabeça. Churrasco, bom chimarrão e lidas campeiras: na ponta do lápis. Há gaita e violão, com ritmo de vaneira, chamamé, xote, milonga e bugio. É a música regional gaúcha, mas quem toca e canta não nasceu no Rio Grande do Sul.