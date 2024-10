Planeta Atlântida apresenta impactos positivos na economia do RS e projeta uma edição 2025 ainda mais sustentável

Parte da vida dos gaúchos há quase três décadas, o Planeta Atlântida consolida sua relevância para além da música. Em encontro com autoridades, representantes de órgãos públicos e parceiros comerciais na manhã desta quinta-feira (10), foram apresentados os impactos positivos do festival na economia gaúcha e ações para ampliar seu compromisso com a sustentabilidade. O evento é uma realização de Grupo RBS e DC Set Group e já está confirmado para 2025, quando realizará sua 28ª edição.