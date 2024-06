Com uma população estimada em 1,4 milhão de pessoas, segundo dados de 2022 do IBGE, Goiânia concentra artistas, compositores, eventos, produtoras e empresários do ramo sertanejo, gênero que domina os streamings do Brasil. Tanto que, em 2022, a prefeitura sancionou um projeto de lei que atribui à cidade o título de "Capital Nacional do Sertanejo".