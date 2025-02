Blocos de Carnaval, brechós e exposições de arte: confira a agenda do fim de semana em Passo Fundo  

Passo Fundo conta com diversas atividades neste fim de semana e feriadão de Carnaval. Além das tradicionais festas que já são comuns na folia, tem também brechós, concurso de fantasia e exposições de arte.

A boa notícia é que as atividades começam a partir desta quinta-feira (27) e seguem intensas até a próxima quarta (5).

Além de Passo Fundo, há shows gratuitos no Rodeio Internacional de Marau. Confira a agenda cultural da cidade e região a seguir.

Feira de brechós de Carnaval

Quem fica na cidade neste Carnaval está convidado a acompanhar a feira de brechós do bairro Boqueirão até 1º de março. Entre os itens à venda estão peças novas e seminovas para mulheres, homens e crianças, além de acessórios, bolsas, doces, bebidas, cosméticos e perfumes.

Quando : 27 e 28 de fevereiro e 1º de março

: 27 e 28 de fevereiro e 1º de março Horário : das 9h às 19h, sem fechar ao meio-dia

: das 9h às 19h, sem fechar ao meio-dia Onde: Rua Cacilda Becker, 15 — sala 2 (atrás da América Máquinas e Banco do Brasil do bairro Boqueirão).

Carnaval do Creati

Evento vai ter a escolha da melhor fantasia e brincadeiras. Caroline Lima / Divulgação

O primeiro baile de Carnaval do Centro de Referência e Atenção ao Idoso (Creati) da Universidade de Passo Fundo (UPF) é aberto ao público e promete muitas marchinhas, escolha da melhor fantasia e brincadeiras.

Quando : sexta-feira (28), a partir das 14h30min

: sexta-feira (28), a partir das 14h30min Onde : na Associação de Sargentos e Subtenentes da Brigada Militar (Rua Cel. Pelegrini, 618 — Vila Rodrigues)

: na Associação de Sargentos e Subtenentes da Brigada Militar (Rua Cel. Pelegrini, 618 — Vila Rodrigues) Ingresso : R$ 10

: R$ 10 Onde comprar : na secretaria do Creati UPF (prédio B3 no campus 1 da UPF)

: na secretaria do Creati UPF (prédio B3 no campus 1 da UPF) Informações: pelo telefone (54) 3316-8580 ou WhatsApp (54) 98432-7166.

Rodeio Internacional de Marau

Programação acontece no Parque Municipal Lauro Ricieri Bortolon e inclui três shows gratuitos. Rodeio Internacional de Marau / Divulgação

Parte das comemorações dos 70 anos da cidade, o 7º Rodeio Internacional de Marau começa nesta quinta (27) e vai até domingo (2). As provas somam mais de R$ 200 mil em prêmios, incluindo um carro de 0km.

Haverá disputas de laço e gineteada e também provas artísticas individuais e coletivas. A programação acontece no Parque Municipal Lauro Ricieri Bortolon e inclui três shows gratuitos:

Piazitos do Pago e Chê Lokedo : na sexta-feira (28), a partir das 19h30min

e : na sexta-feira (28), a partir das 19h30min Portal Gaúcho : no sábado (1º), às 21h

: no sábado (1º), às 21h Tchê Fandango : no domingo (2), às 15h30min

: no domingo (2), às 15h30min Os Monarcas: no domingo (2), a partir das 18h.

Carnaval do Batatas

Localizado na Rua Independência, o Batatas começa as atrações carnavalescas ainda nesta quinta-feira (27). A programação inclui shows e vai sortear até R$ 450 em consumo no local para as melhores fantasias, na segunda-feira (3).

Quinta (27) : show com grupo Sambah + promoção de chopp

: show com grupo Sambah + promoção de chopp Sexta (28) : show com a banda Fozz

: show com a banda Fozz Sábado (1º) : show com Melisse Delavy

: show com Melisse Delavy Segunda (3): festa à fantasia e show com a banda Templô

Carnaval do Bella Città Shopping

Programação do Bella Folia acontece na tarde de sábado (1º), na Praça de Alimentação. Bella Città / Divulgação

A Bella Folia, programação de Carnaval do Bella Città Shopping, terá concurso de melhor fantasia, recreação infantil, apresentações carnavalescas, exposição de arte e a presença do personagem mais querido do momento: o Stitch.

As atrações acontecem no sábado (1º), a partir das 15h, na praça de alimentação do segundo andar. Todas as atividades são gratuitas. Confira os detalhes a seguir:

Recreação com Avante Aventuras : pintura facial, camarim maluco e brincadeiras infantis

: pintura facial, camarim maluco e brincadeiras infantis Presença do Stitch : interação do carismático personagem com as crianças

: interação do carismático personagem com as crianças Apresentação da Escola de Samba Acadêmicos do Chalaça : a performance promete contagiar a todos com um show de animação e samba no pé

: a performance promete contagiar a todos com um show de animação e samba no pé Desfile da corte do carnaval do Clube Recreativo Juvenil e da Rainha do Creati/UPF

Exposição de desenhos carnavalescos

Exposição está no terceiro andar do Bella Città Shopping. Bella Città / Divulgação

A criação das indumentárias carnavalescas é o tema da exposição “E Fez-se o Carnaval”, disponível até 4 de março no terceiro andar do Bella Città Shopping.

Na mostra, o artista passo-fundense Ramon Gadenz apresenta esboços de 10 figurinos, de sua própria autoria, confeccionados para a Sociedade Cultural e Beneficente Acadêmicos de Gravataí, do Grupo Especial de Porto Alegre.

Bloquito do Rito

Bloquito começa às 17h de 1º de março com diversas atrações. Diogo Zanatta / Rito Espaço Coletivo

Criado pelo Rito Espaço Coletivo, o Bloquito 2025 começa às 17h de 1º de março com diversas atrações, incluindo uma oficina de samba de gafieira (veja abaixo). Haverá oferta de chopp com a Bodega do Rito e sucos e lanches com a Naturallis Food.

Quando : 1º de março, a partir das 17h

: 1º de março, a partir das 17h Onde : Rito Espaço Coletivo (Rua Aníbal Bilhar, 900A)

: Rito Espaço Coletivo (Rua Aníbal Bilhar, 900A) Ingresso: contribuição espontânea no chapéu.

Oficina de Samba de Gafieira

No dia 1° o Bloquito do Rito vai ter uma pausa para quem quiser aprender a dançar samba de gafieira. A oficina é aberta para todos os públicos e idades e começa às 17h.

Carnarock

Na segunda edição, o Carnarock traz shows com cinco bandas, expositores e brindes para quem quer aproveitar a folia sem deixar de lado o bom e velho rock'n roll. Também rola a premiação da melhor e pior fantasia.

Quando : sábado (1º), a partir das 20h

: sábado (1º), a partir das 20h Onde : Babel Studio Bar (Rua Princesa Isabel, 360 — bairro Petrópolis)

: Babel Studio Bar (Rua Princesa Isabel, 360 — bairro Petrópolis) Bandas : Bob Damn Studios, Habits, Overtide, Entropia e Malbolados.

: Bob Damn Studios, Habits, Overtide, Entropia e Malbolados. Expositores : Lalubre, Ectetal, Ranhocomix, Artesdoninja, Ezzlow, Victoria Kunz, Time Wapp e Beco do Duende

: Lalubre, Ectetal, Ranhocomix, Artesdoninja, Ezzlow, Victoria Kunz, Time Wapp e Beco do Duende Ingressos: R$ 20 (antecipado) e R$ 25 (na hora).

Carnaval no Passo Fundo Shopping

A programação inclui festas à fantasia e animação para toda a família — inclusive para os animais de estimação. A entrada é 1kg de alimento não-perecível. Todos os eventos acontecem na Praça de Eventos do Piso 1. Confira:

Carnakids

Sábado (1º), a partir das 15h : recreação com a Turma do Tio Gus

: recreação com a Turma do Tio Gus Domingo (2), a partir das 15h: brincadeiras e festa à fantasia com personagens

Carnapets

Domingo (2), a partir das 17h: bloquinho e concurso de fantasia para os pets mais estilosos. Inscrições na loja Cobasi até o dia 28.

Carnaval Popular de Passo Fundo

Carnaval Popular de Passo Fundo terá cinco atrações no domingo (2). Michel Sanderi / Prefeitura de Passo Fundo

No domingo (2) a prefeitura de Passo Fundo realiza o Carnaval Popular no Parque da Gare, das 17h às 21h. A programação inclui cinco atrações, com entrada gratuita. São elas:

Orquestra de Marchinhas

Bloco Confraria do Samba

Escola de Samba União da Vila

Escola de Samba Acadêmicos do Chalaça

Grupo Sambah.

Exposição "O Poder do Olhar Feminino"

Para celebrar o Mês da Mulher, o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider (Mavrs) e Sesc Passo Fundo realizam a exposição "O Poder do Olhar Feminino". A partir de 1º de março, os visitantes são convidados a conhecer a diversidade de experiências, sentimentos e histórias que só mulheres artistas podem transmitir.

A mostra reúne obras em diferentes linguagens e estilos, refletindo as perspectivas e sensibilidades do universo feminino.