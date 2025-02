Matogrosso e Mathias, brechó de garagem e bloco de Carnaval: veja a agenda cultural do final de semana

Vozes do sertanejo se apresentam no Gran Palazzo a partir das 23h30min de sexta-feira (21).

A programação do fim de semana já começa na sexta-feira (21) com uma dupla de peso: Matogrosso e Mathias estarão em Passo Fundo cantando sucessos como "Tentei Te Esquecer" e "Memória".

Quem não curte sertanejo pode curtir o bloquinho de Carnaval do Rito , no domingo (23), uma exposição vintage de Fuscas , brechó de garagem ou a rústica em Tapejara . Confira os detalhes a seguir.

Uma das duplas mais icônicas do sertanejo chega a Passo Fundo nesta sexta-feira (21). A dupla Matogrosso e Matias se apresenta no Gran Palazzo Centro de Eventos.

Bloquito de Carnaval

Às 17h do próximo domingo (23), acontece o ensaio de Carnaval do Bloquito no Rito Espaço Coletivo. O evento acontece na Rua Aníbal Bilhar, 900A, e a participação é mediante contribuição espontânea.