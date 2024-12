São Paulo acerta saída por empréstimo do zagueiro Matheus Belém para a Chapecoense

Com o objetivo de dar rodagem aos atletas revelados no clube, o São Paulo definiu nesta quinta-feira o empréstimo do zagueiro Matheus Belém para a Chapecoense.

Revelado em Cotia, ele iniciou sua trajetória em 2016. A sua estreia na equipe profissional aconteceu no ano passado em partida contra o Red Bull Bragantino. Naquele confronto, o zagueiro de 1,83 m foi eleito o destaque são-paulino em campo.

O atleta de 21 anos já acertou as bases do contrato e o vínculo com a equipe catarinense vai até 30 de novembro de 2025. Em entrevista ao site oficial da Chapecoense, Matheus disse estar pronto para cumprir uma nova fase na carreira.

"Estou muito feliz e motivado para jogar na Chape. Quando recebi a proposta não pensei duas vezes para aceitar. Espero ajudar a equipe neste desafio de levar a Chape ao lugar que ela merece estar", afirmou.