Câmara aprova projeto que cria cadastro de pedófilos e permite castração química de condenados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (12) proposta que determina a castração química de pessoas condenadas por crimes sexuais contra menores de idade. O texto também institui um cadastro nacional de pedófilos . O texto seguirá para votação no Senado.

O projeto foi aprovado depois de mobilização de deputados da oposição, que incluíram a punição em um projeto que tratava somente da criação do cadastro nacional de pedófilos.

A castração química é realizada com medicamentos inibidores de libido para privar o paciente de impulsos sexuais. A punição aplicada de forma conjunta às penas de reclusão ou detenção.

Cadastro nacional de pedófilos

A medida visa aprimorar a proteção a crianças e adolescentes, conforme estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal. O projeto, proposto pelo deputado Aluisio Mendes (Republicanos-MA) e modificado pela deputada Delegada Katarina (PSD-SE), baseia-se em um substitutivo da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família.