Senado vota nesta quinta-feira regulamentação da reforma tributária para viabilizar aprovação ainda neste ano

O texto ainda voltará a ser analisado pelos deputados antes de ser encaminhado para sanção. O governo conta com a aprovação da proposta esse ano para começar a operacionalização do novo sistema no próximo ano.

Mudanças no texto

O senador também incluiu um dispositivo para viabilizar a criação do Comitê Gestor do IBS em seu texto. Essa definição estava no outro projeto de lei da reforma tributária, que ainda não avançou na tramitação no Senado. A inclusão do dispositivo atende a um pedido do Ministério da Fazenda e também dos governos regionais, para viabilizar a operacionalização do sistema ao longo de 2025.