Centro de Valorização da Vida encerra atividades em Passo Fundo por falta de voluntários

Atendimentos eram feitos de forma remota na cidade desde 2020. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O Centro de Valorização à Vida (CVV) de Passo Fundo encerrou as atividades após seis anos de atuação no município. O posto foi fechado em novembro por causa do baixo número de voluntários ativos.

A documentação necessária para o fechamento foi encaminhada para o CVV nacional e a etapa agora é de trâmites legais feitos pela mantenedora da unidade, nesse caso, o Núcleo de Apoio à Vida de Passo Fundo (Navipaf).

O encerramento, no entanto, não representa a interrupção dos atendimentos, uma vez que voluntários estão aderindo a outros postos do Estado. Os voluntários que permaneceram no serviço foram acolhidos pela sede de Santa Cruz do Sul, explicou a ex-coordenadora do posto, Cláudia Lourdes Lentz Chaves Fortunato.

— A gente fica triste. Eu estou (no CVV) desde o início e é uma pena. Isso acontece em função do número pequeno de voluntários, porque temos toda uma preparação para ser voluntário e isso é uma demanda grande, e para ajudar o outro e colocá-lo em primeiro lugar, também preciso estar bem — disse.

A cidade não contava com uma sede física do centro desde a pandemia, em 2020. Os atendimentos eram feitos de forma remota, pelo sistema do CVV.

Mesmo assim, independente do local onde é sediado, o CVV atende ligações de todo o Brasil pelo número gratuito 188. Assim, os atendimentos para a população passo-fundense permanecem inalterados.

Voluntariado

Qualquer pessoa pode ser voluntária do CVV. Para isso, basta se cadastrar no portal online.

O interessado passa por uma seleção e depois por um estágio de 90 dias. Os atendimentos podem ser feitos de forma remota ou no local físico, no caso das cidades que dispõem do espaço.

Como buscar apoio