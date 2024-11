O Planeta Atlântida 2025, que ocorre nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, na Saba, em Atlântida, no litoral norte gaúcho, anunciou nesta terça-feira (12) as atrações de um dos palcos mais ecléticos do país, promovendo um mix de estilos musicais. Serão muitos ritmos para celebrar, cantar e dançar na maior festa do Sul do Brasil.