A venda de ingressos para o Carnaval do Rio de Janeiro 2025, marcado para os dias 2, 3 e 4 de março, já está aberta. A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) disponibilizou entradas para as arquibancadas especiais e cadeiras individuais nos desfiles do Grupo Especial na Sapucaí. Ingressos podem ser adquiridos pela internet.