O Brasil manteve a hegemonia da Libertadores de Futsal em 2024. Ao vencer o Barracas Central, da Argentina, no domingo (26), o Magnus ganhou seu segundo título da competição — o primeiro foi em 2015. O time de Sorocaba, no interior de São Paulo, interrompeu a sequência de duas taças consecutivas que ficaram com o Cascavel, do Paraná, em 2022 e 2023.