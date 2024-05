Com o sorteio dos grupos realizado neste domingo (26), em Samarcanda, no Uzbequistão, o Brasil conheceu o início de sua caminhada rumo ao hexa na Copa do Mundo de futsal masculino. Cabeça de chave do Grupo B, a seleção vai encarar Cuba, Croácia e Tailândia na fase classificatória, jogando sempre em Bucara.