Suspeito de atropelar três pessoas e matar uma em Bento Gonçalves é denunciado pelo Ministério Público

Câmera de segurança flagrou atropelamento na Rua Ciro Cini, em Bento Gonçalves. Polícia Civil / Divulgação

O homem de 22 anos suspeito de atropelar quatro pessoas no Carnaval, em Bento Gonçalves, foi denunciado pelo Ministério Público (MPRS) por homicídio doloso (aquele em que há intenção ou se assume o risco de matar) e três tentativas de homicídio. Uma das vítimas, Sandra Letícia de Carli, 46 anos, morreu no crime cometido na madrugada de 02 de março.

Segundo a assessoria do MP, a denúncia foi feita à Justiça em 25 de abril. Agora, cabe ao Poder Judiciário decidir se aceita ou não. Caso aceite, o homem será julgado pelo Tribunal do Júri.

O promotor Damasio Sobiesiak afirma que o denunciado saiu de uma casa noturna naquela madrugada e, quando conduzia seu veículo, acompanhado de outros passageiros, pela Rua Ciro Cini, no bairro Santa Rita, atingiu, de forma deliberada, as vítimas pelas costas, em um primeiro impacto, enquanto elas caminhavam pela via pública, na saída de uma festa de Carnaval.

Conforme a denúncia, o motorista teria acelerado o carro sem abrir a possibilidade de reação das vítimas. Depois do primeiro impacto, o motorista teria acelerado novamente sobre Sandra e uma outra mulher, que já estavam caídas. Sandra e a outra vítima acabaram sendo arrastadas.

Dias depois do crime, o motorista se apresentou à polícia e foi preso.

— Fato impactou severamente a comunidade de Bento Gonçalves, na medida em que o veículo utilizado como instrumento do crime foi jogado contra as vítimas em duas oportunidades sequenciais, mesmo tendo o denunciado campo de visão aberto e iluminado, não havendo possibilidade alguma de não ter visto as quatro vítimas. Por isso, a conclusão de que os delitos foram dolosos — esclarece o promotor.

A defesa do denunciado foi contatada, mas não respondeu até a publicação da matéria.

Relembre o caso

O atropelamento ocorreu na Rua Ciro Cini, no bairro Santa Rita, na madrugada do dia 2 de março, domingo de Carnaval. Imagens de câmeras de segurança, divulgadas pela Polícia Civil, mostram o momento em que um grupo de pessoas está caminhando pela via, às 4h57min, quando um carro avança e o atinge.