Malgi perde em casa e acumula três derrotas na Liga Feminina de Futsal 

Malgi é lanterna da Liga Nacional 2025 Divulgação Malgi Futsal

Ainda não foi no último final de semana que a equipe feminina da Malgi, de Pelotas, venceu a primeira partida na Liga Feminina de Futsal 2025. O time da zona Sul do Estado estreava em casa na competição, no Ginásio do Sesi, e acabou derrotada de virada pelas goianas do Clube Resenhas. Esta foi a terceira derrota consecutiva da Malgi, que ocupa a lanterna da fase classificatória após três rodadas.

O começo das gaúchas até foi animador. Ainda no primeiro tempo, Nati Moura, aos 14 minutos, colocou a Malgi em vantagem. Mas a etapa complementar foi toda do Resenhas, que virou para 3 a 1, com três gols de Isabela, a craque da partida.

As pelotenses voltam a quadra no próximo dia 17 de maio, novamente em casa, às 16 horas, contra a Female Futsal, de Chapecó (SC). As catarinenses ocupam a quarta colocação na tabela de classificação com quatro pontos ganhos em três rodadas.

Resultados Liga Nacional Feminina

Sábado (3)

São José (SP) 0x3 Stein Cascavel (PR)

Female (SC) 4x2 Adef (DF)

Domingo (4)

Malgi (RS) 1x3 Resenhas (GO)

Classificação

1º - Stein (PR) - 6 pontos

2º - Leoas da Serra (SC) - 6 pontos

3º - Barateiro (SC) - 6 pontos

4º - Female (SC) - 4 pontos

5º - Resenhas (GO) - 4 pontos

6º - São José (SP) - 4 pontos

7º - Taboão Magnus (SP) - 3 pontos

8º - Londrina (PR) - 3 pontos

9º - Unidep (PR) - 3 pontos

10º - Adef (DF) - 3 pontos

11º - ADTB (PR) - 1 ponto

12º - APCEF (SE) - zero

13º - Malgi (RS) - zero