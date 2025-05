Quem já garantiu lugar na primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal? Veja lista

A primeira seleção a se garantir no Mundial foi a Nova Zelândia, que venceu a Copa das Nações da Oceania, derrotando Fiji por 7 a 1 na decisão. Em março , as definições ocorreram na Europa. Quatro países confirmaram as vagas: Portugal, Polônia, Itália e Espanha.

Ainda no terceiro mês do ano, foi a vez da América do Sul, através da Copa América, definir que Brasil, Argentina e Colômbia vão ao Mundial em novembro. Mais recentemente, entre o final de abril e o início de maio, Marrocos e Tanzânia na África, e Canadá e Panamá na Concacaf puderam festejar suas vagas. Restam três vagas que serão definidas no torneio classificatório da Ásia.