ACBF pressiona, mas só empata com o Esporte Futuro em casa pela Liga Nacional de Futsal

A ACBF empatou em 1 a 1 com o Esporte Futuro, nesta segunda-feira (5), em jogo da terceira rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). Em partida disputada no ginásio Sérgio Luiz Guerra, a equipe de Carlos Barbosa saiu atrás no placar, mas buscou o empate na segunda etapa.