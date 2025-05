STF julga denúncia contra grupo de trama golpista acusado de espalhar desinformação; acompanhe ao vivo

Quem são os acusados

Denúncias já aceitas

Em 22 de abril, a Primeira Turma do STF decidiu, por unanimidade, tornar réus seis denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no processo sobre a suposta trama golpista de 2022. Eles compõem o núcleo 2.

Com a decisão, os acusados passam a responder a uma ação penal pelos crimes de:

Os réus seriam responsáveis pelo gerenciamento das ações da organização criminosa , para "sustentar a permanência ilegítima" de Bolsonaro no poder, em 2022. São eles:

Esta é a segunda denúncia do inquérito do golpe recebida pelo STF. Em março, a Primeira Turma abriu uma ação penal contra Bolsonaro e outros sete acusados de formar o "núcleo crucial" do plano golpista. Os julgamentos foram desmembrados segundo os cinco núcleos de atuação descritos pela PGR.