Passageiro morre após ficar preso entre porta do trem e plataforma na Linha 5-Lilás, em São Paulo

Uma pessoa morreu após ficar presa entre a porta do trem do metrô e da plataforma da estação Campo Limpo , em São Paulo, na manhã desta terça-feira (6). A vítima ainda não foi identificada.

De acordo com o g1 , o acidente teria acontecido durante o horário de pico, por volta das 8h, e as plataformas estavam lotadas.

Em nota, a ViaMobilidade, concessionária que administra a Linha 5-Lilás, informou que o passageiro não tinha documentos e que está trabalhando para identificar a vítima. A companhia também afirmou que "está colaborando com as autoridades e apurando as circunstâncias do ocorrido".