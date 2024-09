O time que manda no futsal brasileiro tem nome e endereço conhecidos. O Atlântico, de Erechim, no norte do Rio Grande do Sul, conquistou a Copa do Brasil neste domingo (29) ao vencer com o Fortaleza por 3 a 2 no Centro de Formação Olímpica (CFO), na capital do Ceará. Deivão, Vilela e Suelton marcaram para o Galo diante das 5.871 pessoas que estavam no ginásio.