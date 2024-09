Dos 14 jogadores da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futsal, apenas dois atuam no Brasil: os alas Leandro Lino, do Magnus, de São Paulo, e Marcênio, do Jaraguá, de Santa Catarina. O restante atua no exterior, com destaque para a liga espanhola, onde estão oito dos atletas chamados por Marquinhos Xavier.