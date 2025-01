A Malgi , de Pelotas , participará da Liga Feminina de Futsal (LFF) em 2025. A competição reunirá 13 equipes de seis estados do Brasil (veja abaixo). Será a primeira vez que a LFF terá um time do Rio Grande do Sul .

Formato

Na primeira fase, todos jogam contra todos. As oito melhores se classificaram para as eliminatórias, que começam com as quartas de final, com ida e volta. A LFF foi criada em 2022.