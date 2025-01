América, de Pejuçara, é o último campeão de 2024 na Federação Gaúcha de Futsal

América derrotou SER Santiago na grande final. Divulgação FGFS

A 22ª e última taça da Federação Gaúcha de Futsal, relativa ao ano de 2024, foi entregue. E coube ao América, de Pejuçara, a honraria de conquistar a Série Bronze Feminina da última temporada. A fase decisiva da competição ocorreu neste final de semana, em Balneário Pinhal, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Campeão da etapa regional em agosto do ano passado, o América se credenciou a fase final com mais três times: SER Santiago, vice-campeã da etapa que o América foi campeão; Liga Leopoldense de Futebol Amador (LLFA), de São Leopoldo, campeã da etapa metropolitana disputada em Sapucaia do Sul, também ocorrida em agosto de 2024; e o Águia Futsal Club, de Arroio Grande, que acabou convidado pela Federação Gaúcha de Futsal.

As semifinais foram no sábado (25). No primeiro jogo, o América venceu o Águia por 1 a 0, gol de Thalia. Logo na sequência, SER Santiago venceu de virada a Liga Leopoldense por 2 a 1, gols de Emylli e Juliana. Tety descontou.

Título no domingo

Já no domingo (26) pela manhã, as perdedoras de sábado (25) decidiram o terceiro lugar. E a Liga Leopoldense aplicou 8 a 3 sobre o Águia Futsal, com três gols de Tety, dois de Pietra, e outros de Kelly, Mainara e Taís. O time do Sul do Estado descontou com dois gols de Arielle e um de Grazielly.

Na partida de fundo, o América chegou a abrir 4 a 1 sobre a SER Santiago no primeiro tempo com dois gols de Kelen e dois de Gabriela. Joice descontou. A etapa final foi mais equilibrada, mas Kelen fez outro e Thalia fechou o placar em 6 a 4 para o time de Pejuçara. Talita (2) e Emylli ainda marcaram para o time da Região Central do Rio Grande do Sul.