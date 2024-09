Não foi com goleada, mas a vaga, novamente, é do Brasil. Neste domingo (29), a seleção brasileira conquistou a classificação para a semifinal da Copa do Mundo de Futsal ao vencer o Marrocos, por 3 a 1, no Complexo Esportivo de Bucara, no Uzbequistão. O adversário da próxima fase será o vencedor do duelo entre Ucrânia e Venezuela, que se enfrentam a partir do meio-dia.