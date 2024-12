Liga Nacional de Futsal divulga seleção do campeonato; veja os nomes

A Liga Nacional de Futsal divulgou na segunda-feira (9) a seleção do campeonato de 2024. Os nomes foram escolhidos após votação popular no site da entidade. Foram mais de 25 mil participações. Os finalistas Jaraguá e Praia Clube dominam a escalação. Alex, ala de 20 anos do Umuarama, do Paraná, foi eleito a revelação.