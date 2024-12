Como chegar à cidade de Carlos Barbosa para acompanhar a final da Liga Nacional de Futsal

Finalíssima será no no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra.

Os torcedores de Jaraguá e Praia Clube terão que enfrentar uma grande quilometragem se quiserem acompanhar in loco a final da Liga Nacional de Futsal. Em 15 de dezembro, catarinenses e mineiros se enfrentam pela decisão no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa, na serra gaúcha.

As distâncias são diferentes, mas a "vantagem" é do Jaraguá, que pode igualar o número de títulos da LNF justamente no ginásio da ACBF, maior campeã da competição.