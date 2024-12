Final será no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em 15 de dezembro.

Jaraguá Futsal e Praia Clube vão decidir a Liga Nacional de Futsal 2024. Catarinenses e mineiros se encontram na quadra do Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa, na serra gaúcha, em 15 de dezembro, udomingo. A final, em jogo único, está marcada para 17h30min.

Na primeira fase da LNF, o duelo entre ambos terminou com vitória do Jaraguá por 1 a 0 , em Santa Catarina. A partida foi realizada em 19 de agosto, na Arena Jaraguá.

Na etapa classificatória, o Jaraguá terminou na terceira posição, com 17 vitórias, um empate e cinco derrotas. Já o Praia Clube foi o quinto, com 14 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Nas oitavas e nas quartas, o time catarinense eliminou Corinthians e ACBF, respectivamente, enquanto a equipe mineira bateu Campo Mourão e Santo André.

Destaques

Entre os nomes mais conhecidos do Jaraguá, estão o ala Marcênio, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2024, e o goleiro Tiago, bicampeão pelo Brasil em 2008 e 2012 e que está na última temporada da carreira. O elenco comandado pelo técnico Xande Melo tem como característica a mescla entre jogadores jovens e experientes.