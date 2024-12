Fortaleza se torna o primeiro campeão do Brasileirão de futsal

O Fortaleza é o primeiro campeão do Brasileirão.

O Fortaleza é o primeiro campeão do Brasileirão de futsal, organizado pela CBFS. Na manhã deste domingo (1), a equipe cearense, jogando em casa, venceu o Apodi-RN por 3 a 2, na prorrogação.

A partida terminou empatada em 2 a 2 no tempo normal, com gols de Jé, duas vezes, para dos donos da casa e Sandrinho e André Nem para os visitantes. O gol de Nem saiu a 12 segundos do fim da partida.