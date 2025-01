Elisandro chega ao Passo Fundo depois de passagens vitoriosas por Magnus, Corinthians, Jaraguá e Joinville. Arquivo Pessoal

Os times do futsal gaúcho começam o ano de 2025 repleto de caras novas. Desde meados de dezembro do ano passado, as equipes vêm anunciando diversos reforços para a temporada, que se estende entre fevereiro e dezembro. Dentre eles, destacam-se nomes de atletas experientes, promissores e que acumulam grandes títulos em suas carreiras.

Zero Hora elencou as 10 melhores contratações do futsal gaúcho para a temporada 2025 — até agora. Veja a lista abaixo.

10 melhores contratações do futsal gaúcho para a temporada 2025

Elisandro (Passo Fundo)

Revelado pela ACBF, Elisandro, apelidado de Imperador, acumula passagens vitoriosas por Magnus, Corinthians, Jaraguá e Joinville. Na Europa, conquistou Champions League, Taça de Portugal, Supertaça Portugal, 1ª divisão do Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha. O pivô também vestiu as cores da seleção brasileira e da seleção georgiana de futsal. O jogador de 38 anos estava no Al Bataeh, dos Emirados Árabes, e foi anunciado pelo Passo Fundo no final de 2024.

Diego Cavinato (Cerro Largo)

Depois de uma bela temporada pelo Guarany de Espumoso, com mais de 50 gols em 39 jogos, Cavinato vestirá as cores do Cerro Largo. O experiente ala/pivô de 39 anos jogou por 10 anos na Itália: no Augusta, no Asti, no Acqua e no Sapone. Depois, transferiu-se ao Sporting, onde permaneceu por oito anos, até 2023. Ao todo, soma 25 títulos na carreira. Entre eles, duas Champions League, uma Taça da Itália, seis Ligas Portuguesas e cinco Taças de Portugal.

Gustavinho (ACBF)

O principal reforço do time de Carlos Barbosa para a temporada é o ala canhoto Gustavinho. O jogador de 34 anos foi o destaque do Cascavel nas últimas temporadas, pelo qual conquistou a Liga Nacional de Futsal em 2021 e foi bicampeão da Libertadores, em 2022 e 2023 — nesse ano, inclusive, chegou a entrar na lista dos 10 melhores atletas de futsal do mundo pelo site Futsal Planet.

Ryan (Atlântico)

Goleiro promissor de 23 anos, Ryan, ex-ACBF, foi o primeiro reforço do Atlântico para a temporada. Ainda que deva ser reserva do experiente Alê Falcone, o jovem ganhará ao longo do ano mais oportunidades para demonstrar seu talento. Entre os títulos que já conquistou na carreira estão um Estadual na categoria sub-17, três na sub-20, além de quatro Estaduais na principal e uma Copa Sul.

Leonardo Peixoto (AGE)

Aos 24 anos, o ala Leo Peixoto foi um dos principais destaques das recentes temporadas vitoriosas do Cerro Largo. Seu desempenho chamou a atenção da AGE, que anunciou o jogador como "um grande reforço e uma referência técnica". O atleta é bicampeão da Taça Farroupilha (2022 e 2024) e Campeão da Série B de 2023.

Douglas Beiço (Guarani)

Um ídolo que retorna ao Guarani. Multicampeão por onde passou, Douglas Beiço estava no Guarany de Espumoso na temporada passada. Natural de Sobradinho, o experiente fixo soma em sua carreira títulos como a Liga Gaúcha, Copa RS, Supercopa Farroupilha, Copa dos Pampas e Taça Farroupilha.

Pedrinho (Passo Fundo)

O ala/fixo de 24 anos chega ao Passo Fundo para ser peça importante para o time em 2025. Pedrinho disputou a última temporada pelo Sercca, de Casca, onde foi capitão e um dos destaques da equipe nas últimas duas temporadas. Ele ainda tem passagens por equipes como Pelotas, Associação Parobé Futsal e Paulista.

Pedro Marcolla (Cerro Largo)

Outro destaque do Sercca, de Casca, na última temporada foi o ala esquerdo Pedro Marcolla, que também jogou pelo Torreense, de Portugal. Seu desempenhou chamou a atenção do Cerro Largo, que anunciou a contratação do atleta, natural de Porto Alegre, em meados de dezembro. Entre seus títulos, destaque para o dos Jogos Abertos do Paraná, da Liga Gaúcha 2 e da Taça de Inverno da Liga Gaúcha.

Matheus Gaúcho (Horizontina)

O reforço de peso do Horizontina para a temporada é o pivô Matheus Gaúcho. Entre suas principais conquistas estão: Supertaça Farroupilha 2024, Taça Farroupilha 2022, Liga Gaúcha 2020 e Copa RS de 2020. O jogador foi artilheiro do Gauchão de 2021 e de 2023.

Téves (AGE)

Após boa temporada pela AAGF, o ala/pivô Teves é um dos principais reforços da AGE. Com uma vasta experiência no futsal e passagens por grandes clubes, o atleta de 36 anos é tricampeão goiano, bicampeão da Copa dos Pampas e bicampeão da Liga Mato-Grossense.