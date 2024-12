Atletas do Atlântico se posicionam sobre saída de quadra após denúncia de injúria racial: "Não nos arrependemos"

Jogadores do Atlântico se posicionaram nas redes sociais, nesta segunda (2), sobre a denúncia de injúria racial cometida contra o goleiro do João Paulo . O atleta acusa um torcedor do Guarany de tê-lo chamado de "macaco" na partida em Espumoso, sábado (30), válida pela semifinal do Gauchão de Futsal.

Por isso, jogadores e comissão técnica do Atlântico optaram por não concluir a partida. Ainda que a atitude possa custar a eliminação no Gauchão, líderes do grupo do Galo como William Bolt, Vilela e Alê Falcone se manifestaram com um mesmo texto.