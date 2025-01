Goleiro bicampeão do mundo pelo Brasil participa de campeonato de futsal em Santa Rosa 

Tiago Marinho fez parte do time campeão do mundo em 2008 e 2012.

O goleiro Tiago Marinho , bicampeão do mundo com a seleção brasileira de futsal , em 2008 e 2012, está em Santa Rosa. Ele participa da Taça Noroeste, competição amadora que está na 25ª edição.

Tiago, que anunciou a aposentadoria no final do ano passado, quando venceu a Liga Nacional pelo Jaraguá , foi contratado pelo Resenha/Kangibrina. Na segunda-feira (13), o time se classificou para a semifinal ao vencer o ASR/Tarumã por 5 a 2.

De acordo com Luis Carlos Volkmer, que atua na organização da Taça Noroeste, dos 98 jogadores inscritos pelos sete times participantes, 90 atuaram em competições oficiais no ano passado. As equipes contam com o apoio de empresas patrocinadoras para bancar o cachê dos atletas.