A festa no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa, foi da ACBF. Na manhã deste domingo (10), a equipe laranja enfrentou a Uruguaianense pelo jogo de volta da final do Gauchão de Futsal. Após vencer por 2 a o, em Uruguaiana, o time da Serra tinha a vantagem do empate. Só que a equipe do técnico André Bié venceu por 2 a 1 para soltar o grito de campeão.