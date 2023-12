Ex-atleta e treinador, Nelsinho Bavier entrará no último ano à frente da Liga Gaúcha de Futsal em 2024, ao menos no atual mandato. No cargo desde 2018, ele ainda tem mais duas edições de Gauchão para gerir. A primeira delas chega ao fim no próximo domingo (10), com o segundo confronto entre ACBF e Uruguaianense, em Carlos Barbosa. A partida começa às 11h.